«Абонемент в тренажерный зал»: в России предложили особым образом мотивировать учителей

«Здесь в помощь были бы востребованы и льготная ипотека, и социальная, медицинская поддержка. Даже абонемент в тренажерный зал для поддержания физической формы и бодрости был бы в помощь. Работа с детьми не только увлекательна, но и эмоционально затратна», — добавил психолог.