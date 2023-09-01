«Абонемент в тренажерный зал»: в России предложили особым образом мотивировать учителей
Общественник Костеренко придумал, как задержать молодых учителей в школах
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В России прошел День знаний. Одни из ключевых людей в этот праздник — учителя, чей труд помогает воспитывать целые поколения граждан.
Психолог и общественный деятель Сергей Костеренко отметил, что стоит подумать о дополнительном поощрении педагогов.
«Особенно нужна поддержка молодых учителей. В России более 1,2 млн педагогов организаций общего образования. Из них примерно четверть — в возрасте до 35 лет. Такие молодые активные специалисты нужны в нашей стране для воспитания подрастающего поколения», — отметил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
С позиции государства, добавил Костеренко, стоит оказывать всестороннюю поддержку молодым учителям, чтобы они оставались в преподавательском составе.
«Здесь в помощь были бы востребованы и льготная ипотека, и социальная, медицинская поддержка. Даже абонемент в тренажерный зал для поддержания физической формы и бодрости был бы в помощь. Работа с детьми не только увлекательна, но и эмоционально затратна», — добавил психолог.
Собеседник подчеркнул, что педагогам стоит обеспечить такой график работы, чтобы они смогли достаточно отдыхать, восстанавливаться, приходить к детям бодрыми и заряженными.
«Нужно, чтобы они регулярно, два-три раза в неделю имели возможность заниматься спортом и посещать культурные мероприятия. Для этого, возможно, стоит снизить нагрузку по заполнению различных форм отчетности, которыми перегружены современные педагоги», — предложил эксперт.
Ранее в России предложили обеспечивать всех школьников бесплатной формой.