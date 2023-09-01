В России предложили обеспечивать всех школьников бесплатной формой

Первое сентября — праздник не только для детей и педагогов, но и для родителей. Однако у последних День знаний ассоциируется в основном с расходами. Чтобы частично снять с мам и пап финансовую нагрузку, в России предложили сделать школьную форму бесплатной.

Телеведущая, модель и мама Олеся Константинова отметила, что школьная форма — незаменимая часть жизни учащихся. Впрочем, она может доставить немало хлопот. Такая одежда не прослужит долго, дети растут, мода меняется, а школьникам хочется идти в ногу со временем. Поэтому ежегодно родителям приходится оставлять в магазинах немалые суммы, чтобы подготовить своих чад к учебе.

«Я считаю, что школьная форма должна быть бесплатной — это будет хорошим подспорьем для родителей, но вместе с этим ее нужно разработать несколько видов формы, чтобы была «сменка» в одежде. Производить ее нужно на одном предприятии — например на том, которое получит соответствующий грант от государства. Роскачество, в свою очередь, могло бы контролировать, чтобы школьная форма производилась по всем необходимым требованиям и соответствовала стандартам», — предложила Константинова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Правовед, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов идею поддержал и назвал ее рациональной. По его мнению, унифицированный подход поможет свести к минимуму стремление состоятельных и излишне амбициозных родителей выделить своих детей на фоне других, показать, что «они круче».

«Благодаря общей для всех бесплатной школьной форме не будет поводов для гордыни у одних учеников и чувства приниженности у других, что чрезвычайно важно для нормального психологического развития детей», — подчеркнул Рожнов.

Ранее телеведущая вспомнила самое ужасное первое сентября.