Ад на автопарковке, кровь на асфальте: в сети появились кадры последствий утренней атаки ВСУ на Белгород

Минобороны России сообщило, что в районе 8 утра российские боевые расчеты ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью сразу восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства.

Тем не менее, как стало известно, как минимум один вражеский снаряд смог поразить мирный российский город. В сети паблики сообщают о прилеты в один из городских районов. В настоящее время горит парковка недалеко от жилых домов. Минимум одно здание повреждено, а находившиеся на парковке перед домом автомашины выгорели дотла.

«Видна обугленная легковушка и другие пострадавшие автомобили. Помимо этого, на асфальте видна кровь — вероятно, в результате очередного кровожадного обстрела ВСУ есть пострадавшие среди мирных. В жилом доме напротив выбиты окна», — приводится в публикациях.

В настоящее время на месте работают пожарные. Информации по происходящему от официальных властей Белгорода пока не поступало.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков предупредил об ракетной опасности в Белгородском районе.