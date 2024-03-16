В Белгороде снова громко: в городе с утра ревет сирена ракетной опасности
Фото: [соцсети]
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всем находящимся в это время на улице глава Белгородской области настоятельно рекомендовал спуститься в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.
Ранее стало известно, что под Белгородом сбиты три вражеских БПЛА, чешский реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У».