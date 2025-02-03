В здании штаб-квартиры USAID в США исчезли вывески с названием этой организации

В Вашингтоне в здании, где находится штаб-квартира USAID, были сняты все вывески, которые обозначали это агентство. Об этом сообщил телеканал Fox News.

После резких и критических высказываний Илона Маска об USAID, в столице Соединенных Штатов были сняты все вывески, которые обозначали штаб-квартиру этого ведомства.

«Вывески были сняты со штаб-квартиры USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия», — указали журналисты.

Ранее уже сообщалось, что Маск назвал американское агентство по содействию гражданскому развитию и выделению зарубежной помощи преступной организацией, которая давно отжила свой срок. По его мнению, USAID стоит умереть, поскольку она устарела как морально, так и физически. Изобретатель также заявил, что ведомство выродилось в «осиное гнездо радикальных левых марксистов, которые испытывают неприязнь к Америке».