«Надеялся, что будет условный срок»: боец СВО, знакомый с Игорем Стрелковым, поделился своими переживаниями

Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Дело против Стрелкова возбудили в июле 2023 года из-за постов в Telegram-канале. Экс-министр высказывал свое мнение о судьбе Крыма и проблемах с выплатами. Заявление на него написали читатели его канала.

Своим мнением об этом человеке с нами поделился Андрей Седлов — командир взвода огневой поддержки.

«Я только из Авдеевки вышел с ребятами...Через пару дней вернемся туда. В себя еще толком не пришли. Что могу сказать, переживаю я за Игоря Ивановича. Мы ведь знакомы с 2014 года. Впервые встретились в Москве, я «гуманитарку» в Новороссию отвозил, был координатором по логистике, а он недавно вышел из окружения в Славянске», — рассказал Седлов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник признался, что многие сегодняшние бойцы СВО, с которыми он сражается под Авдеевкой, уже и не знают об Игоре Стрелкове.

«Я им на позициях рассказываю, что была такая «Русская весна», с чего все началось. Очень интересуются. 10 лет прошло, для меня все как вчера. По моему мнению, не хватает некоторым людям знаний исторического момента, чтобы понимать, что тогда происходило, и почему мы сражаемся за Донбасс», — продолжил Седлов.

Командир отметил, что «Игорь Иванович» (Игорь Всеволодович, так зовут Стрелкова-Гиркина по паспорту. — Прим. ред.) действительно очень резкий человек, который рубит с плеча, иногда не подумав о последствиях.

«Но он безусловно предан России и является офицером чести. Это правда. Я все-таки надеялся, что будет условный срок», — заключил боец.

Приговор Стрелкову-Гиркину может быть обжалован в апелляционной инстанции. После вступления приговора в законную силу осужденный может подписать контракт с Минобороны и также отправиться на СВО. Люди, бившиеся вместе со «Стрелком», уверены, что он поступит так.

Ранее мы сообщали, что прокурор запросил для Стрелкова почти пять лет колонии за призывы к экстремизму.