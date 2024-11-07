Аэропорты Финляндии у границы РФ вынужденно перешли на навигацию 1960-х годов

Диспетчерские службы двух аэропортов в Восточной Финляндии, соседствующих с Россией, применяют устаревшие радионавигационные системы, созданные в 1960-х годах, для посадки самолетов в ситуациях, когда возникают сбои в работе GPS. Об этом сообщила финская государственная радиовещательная компания yle.

В сентябре аналогичные системы были вновь активированы в аэропортах Йоэнсуу и Савонлинна. Аэропорт в Лаппеенранте намерен также внедрить такие устройства в ближайшем будущем, как уточняет вещатель.

Радионавигационная система DME была разработана несколько десятилетий назад, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что внезапные помехи сигнала GPS стали объектом внимания авиационного сообщества в Польше.