Аэропорты Хабаровского края массово задерживают вылет самолетов из-за погоды

Уже 16 рейсов сдвинуты по времени из-за погоды. Регион накрыл мощный циклон, который сопровождается дождями и мокрым снегом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании «Хабаровские авиалинии».

Часть рейсов задерживается еще с 28 марта. Всего за истекшие двое суток произошло уже 16 отмен вылетов по расписанию.

«Из-за продолжающегося циклона на севере Хабаровского края задержано 16 рейсов «Хабавиа», - указали представители авиакомпании.

Рейсы задерживаются не только в самом Хабаровске. Точно в такие же условия попали авиагавани в Аяне, Николаевске-на-Амуре, Чумикане, Нелькане и Херпучи. На данный момент это коснулось 238 пассажиров, которые не смогли совершить плановый полет.

Помимо значительных осадков в регионе царит сильный ветер, скорость которого достигает 23 метров в секунду. Местами происходит налипание мокрого снега.

Ранее сообщалось о задержке рейса в аэропорту Мурманска. Там пассажир заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Он сообщил об этом уже после посадки в самолет. Вылет в итоге задержали больше чем на 2 часа.