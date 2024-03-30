Аэропорты Хабаровского края массово задерживают вылет самолетов из-за погоды
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Уже 16 рейсов сдвинуты по времени из-за погоды. Регион накрыл мощный циклон, который сопровождается дождями и мокрым снегом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании «Хабаровские авиалинии».
Часть рейсов задерживается еще с 28 марта. Всего за истекшие двое суток произошло уже 16 отмен вылетов по расписанию.
«Из-за продолжающегося циклона на севере Хабаровского края задержано 16 рейсов «Хабавиа», - указали представители авиакомпании.
Рейсы задерживаются не только в самом Хабаровске. Точно в такие же условия попали авиагавани в Аяне, Николаевске-на-Амуре, Чумикане, Нелькане и Херпучи. На данный момент это коснулось 238 пассажиров, которые не смогли совершить плановый полет.
Помимо значительных осадков в регионе царит сильный ветер, скорость которого достигает 23 метров в секунду. Местами происходит налипание мокрого снега.
Ранее сообщалось о задержке рейса в аэропорту Мурманска. Там пассажир заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Он сообщил об этом уже после посадки в самолет. Вылет в итоге задержали больше чем на 2 часа.