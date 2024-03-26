Пассажир из Мурманска может получить до пяти лет из-за неудачной шутки про бомбу

Самолет компании Smartavia должен был вылететь в Шереметьево около двух часов дня. Однако рейс задержали более чем на два часа.

Во время посадки один из пассажиров попросил бортпроводника положить рюкзак не на верхнюю полку, а на свободное место впереди. Когда стюард поинтересовался содержимым рюкзака, пассажир обыденно ответил: «Бомба».

Глупая шутка обойдется ему дорого. Самолет проверили, вызвав специалистов. Сообщение о бомбе, разумеется, не подтвердилось. А 34-летний Илья из Чувашии в Москву так и не улетел. В отношении его заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, по которому можно получить до 5 лет.