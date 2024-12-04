Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ

Звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы» Лия Ахеджакова публично поддержала Украину известным лозунгом. После этого ее потребовали наделить статусом иностранного агента, а также лишить звания Народной артистки России.

По данным канала Shot, Лия Ахеджакова выступила в Лос-Анджелесе на собственном спектакле «Мой внук Вениамин», а в конце мероприятия поддержала Украину известным лозунгом. Актриса публично произнесла фразу украинских националистов, чем навлекла на себя внимание общественников и патриотично настроенных граждан России.

Так, на поведение Ахеджаковой пожаловались в Минюст РФ участники движения «Сорок сороков». По мнению авторов обращения, проукраинский лозунг позорит звание народного артиста РФ и Ахеджакова не достойна этого статуса.

Также активисты указали, что звезда советского кино часто делает политические заявления, а свои постановки показывает исключительно за границей. Получение гонораров за рубежом может являться поводом, чтобы признать Ахеджакову иноагентом.

Ранее сообщалось, что Ахеджакова повторила лозунг украинских националистов на сцене в Лос-Анджелесе.