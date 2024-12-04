Лия Ахеджакова продолжает высказываться против России. На этот раз артистка, которую общественники неоднократно просили проверить на предмет спонсирования ВСУ, выкрикнула со сцены в Лос-Анджелесе националистский украинский лозунг.

Ахеджакова, как и другие уехавшие артисты, предпочитает высказываться против России на публике – в таких местах, где, казалось бы, политике совсем не место. Так, артистка произнесла националистический украинский лозунг во время спектакля «Мой внук Вениамин».

Зал разразился аплодисментами на эту фразу, дал известный ответ на первую часть высказывания. Подарили Ахеджаковой и цветы.