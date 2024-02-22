Айтишника из Москвы, который нашел жену с помощью ChatGPT, заподозрили во лжи

Программист Александр Ильин взял интервью у 23-летнего москвича, который подобрал жену с помощью нейросети. Как сообщает канал «Осторожно новости», айтишника заподозрили во лжи после ряда вопросов.

По мнению Ильина, ведущий блог об IT, москвич мог позаимствовать код и дорисовать остальные детали своей неромантичной историей любви ради заработка и популярности. Программист считает, что его коллега обнародовал слишком мало подробностей про нейросеть и ее работу, в частности он раскрыл общественности лишь один элемент обеспечения первой версии модели. При этом опубликованный код подозрительно был похож на тот, который публиковала IT-блогерша TechUnicorn. Тогда девушка установила, что нейросети не способны вести романтическую переписку.

Сам москвич охотно отвечал на вопросы Ильина. Он признался, что с некоторыми элементами нейросети ему помогали. Однако вскоре айтишник перестал отвечать напрямую, юлил и нервничал.

«Начал сыпаться, и отвечать, как будто он на собесе, максимально расплывчато», — уточнил Ильин.

Примера работающего кода от москвича так и не дождались. Ильин предложил позже выложить код в открытый доступ, однако и тут собеседник придумал выход. По словам предприимчивого программиста, он подписал договор (NDA), который якобы запрещает делиться деталями разработки.

Ранее сообщалось, что нашедший жену с помощью нейросети москвич рассказал, как отреагировала девушка, когда узнала про его хитрость.