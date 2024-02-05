Доверивший поиск жены нейросети айтишник из Москвы рассказал о реакции девушки

23-летний москвич подобрал жену с помощью нейросети: она общалась за него с девушками и отбирала подходящих кандидаток. Это упростило задачу и сэкономило мужчине деньги. Скрывать от новой возлюбленной специалист из области IT ничего не стал. Девушка была в полном шоке, пишет KP.RU .

5239 претенденток, экономия на свиданиях в 13 млн рублей и здоровая нервная система: это лишь малое, чего добился айтишник из Москвы, когда дал нейросети задачу найти ему жену. За пользование кодом молодой человек потратил $1432. На некоторые встречи он все же ходил, что принесло убытки в 200 тысяч рублей.

Москвич признался, что сделал все не из-за лени, а из желания оптимизировать процесс. Ведь очень многое при знакомствах приходится повторять почти дословно, а потом тратить свое время и деньги. Для этого айтишник дал ChatGPT установку и описал свой идеал девушки, на который можно ориентироваться. Алгоритмы не всегда работали исправно, но здесь главное конкретизировать задание.

Среди ошибок было то, что нейросеть зачем-то позвала девушку на свидание в Битцевский парк, посчитав это хорошей природной зоной. Однако криминальный фактор места учтен не был.

«Как-то прихожу на свидание, а девушка меня спрашивает: «Где твой компот?» Я опешил, а она мне: «Ты же писал в чате, что придешь с компотом!» — рассказывает программист об очередном провале нейросетевого аватара.

Программист запретил писать вульгарным девушкам, особам с цветами на фото, и выставил более четкие критерии. Найти идеал удалось лишь спустя полгода экспериментов.

Девушкой оказалась Карина, сотрудница банка, которая перебралась из Твери в столицу. Айтишник иногда виделся с ней, но нейросеть подкидывала еще варианты. Некоторые он продолжал изучать, но в итоге остановился на Карине. Предложение парень сделал еще через полгода. Он не планировал жениться, но нейросеть его надоумила.

«У нее был шок, много вопросов. Но мы все обсудили. Карину я безумно люблю и ценю, это самый важный человек в моей жизни. Мы не договаривались, что в отношениях больше не используем нейросети. Хотя я сейчас их и так не используют в общении с ней. Понимаете, нейросеть лишь выполняла определенную задачу, которую мне нужно было решить — познакомиться с девушкой. Сейчас задача отпала, программа больше не нужна», — заключит счастливый жених.

При этом мнения в Сети об этом событии разделились. Особенно новость возмутила моралистов и романтиков, которые посчитали, что такое дело как отношения нельзя доверять бездушной машине. Некоторые порадовались и посчитали, что это новый шаг в сторону прогресса.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали нехватку IT-специалистов.