Аккаунт Жириновского «ожил» и сделал загадочный анонс

С аккаунта Владимира Жириновского, основателя ЛДПР, ушедшего из жизни в 2022 году, впервые с 2023 года появилась публикация в социальной сети X.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — такой пост появился на канале 13 марта.

Предыдущая запись в аккаунте датировалась июнем 2023 года, оказалось, профиль был взломан.

Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В 2026 году по распоряжению президента Владимира Путина будут организованы мероприятия в честь 80-летия политика.

За шесть лет до смерти бывший глава ЛДПР передал Музею новейшей истории капсулу со своими прогнозами на ближайшие 20 лет. Вскрытие капсулы запланировано на 2036 год.

Ранее сообщалось, что предсказания Жириновского о России и США на 2025 год начали сбываться.