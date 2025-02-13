Предсказания Жириновского о России и США на 2025 год начали сбываться

Несколько лет назад один из самых эпатажных политиков России Владимир Жириновский предвидел переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает KP.RU .

Жириновский говорил о новых международных объединениях, предсказал СВО на Украине, обострения на Ближнем Востоке и многое, за что получил неформальный статус политического «провидца». Стало удивлением и то, что он знал о будущих переговорах Путина и Трампа, о чем с присущей смелостью говорил во время программы с ведущим Соловьевым.

«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы, все-таки — Дальний Восток, сирийцы все-таки — это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться… О чем договориться? Украина! Да!», — прогнозировал Жириновский в программе Владимира Соловьева.

Кроме того, по словам Жириновского, Львов и пять районов отделятся и станут частью НАТО, а Крым и Донбасс останутся в итоге под российскими флагами. Тогда же политик предполагал, что Трамп не будет благосклонно относиться к Европе. Скорее он ее будет доить, вынуждать погружаться в экономический кризис. Как отмечает «Комсомолка», это уже происходит, ведь республиканец остановил действие многих программ, в том числе переложив украинскую проблему на плечи Европы.

Напомним, Трамп и Путин провели переговоры по телефону. Разговор длился почти полтора часа, заявляли в Кремле. Стороны обсудили мирное решение конфликта на Украине, экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и многое другое. 13 февраля сообщили, что Путин и Трамп поручили немедленно начать подготовку к встрече.

Ранее сообщалось, что предсказывал Владимир Жириновский на знаковый для России 2025 год.