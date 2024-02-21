Актер Анатолий Белый пожаловался на сложную жизнь в Израиле

Актер Анатолий Белый*, сбежавший из РФ в 2022 году, не может вернуть прежний уровень комфорта в Израиле, пишет издание «Утро.ру» .

В Израиле актер проживает с детьми и супругой. Однако зарабатывать на жизнь семьи тяжело. Белый ездит по городам жаркой страны со своим моноспектаклем, но это не помогает вернуть московский уровень жизни.

Ведь именно в российской столице у Белого были главные роли в МХТ имени Чехова, а проекты сами приходили в руки. Актер был вынужден признать, что израильская жизнь оказалось не такой простой.

«Было вкусно, ресторанный бизнес – на очень хорошем уровне. Работал в главном театре, играл героев со сложной судьбой. Было очень интересно. В Израиле есть сложности», – откровенно признается актер.

Израиль стал новым домом для некоторых звезд из России. Большинство предпочитает Тель-Авив, однако Белый с семьей находится в Нетании. Помимо Израиля, актер катается по Европе и США, но пока дела не идут так хорошо для зарубежных гастролей.

Ранее сообщалось, что Анатолий Белый оправдался за травлю россиян в Израиле.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.