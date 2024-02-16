Сбежавший актер Белый оправдался за травлю россиян в Израиле

Актер Анатолий Белый* (Вейсман*) объяснил, что накинулся на российских экс-коллег из «Ленкома» с критикой, чтобы они не приезжали в Израиль. По его словам, речь шла только о патриотах, пишет издание «Утро.ру» .

Белый оправдался за свое поведение в интервью Михаилу Шацу*. Речь шла о доносе актера на коллег из «Ленкома», которые хотели приехать в Израиль со спектаклем. Однако Белый попытался сорвать его, шепнув нужным людям о позиции учреждения и гостей. Министерство культуры Израиля пока не отреагировало на заявление, но произошедшее в РФ расценили как травлю.

«Мне стало обидно за Израиль. Почему Израиль должен быть такой помойкой, в которую могут приехать все, кто угодно и играть здесь «Поминальную молитву»?» — жаловался обиженный актер.

Белый признался, что ему неприятно осознавать тот факт, что его коллеги вроде Дмитрия Певцова и Андрея Леонова физически и финансово поддерживают СВО. Очевидно, что актер за годы отъезда не изменил свою гражданскую позицию.

Ранее сообщалось, что Хазанов ответил на обвинения в скорой эмиграции из России.

*признаны иностранными агентами по решению Минюст РФ.