Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

За неделю представители партии «Единая Россия» из Реутова, Солнечногорска, Орехово-Зуево, Богородского и Ленинского округов отправили на участникам специальной военной операции обогреватели, теплые вещи, медикаменты, стройматериалы, а также автомобили для выполнения боевых задач. В общей сложности с начала 2026 года из Подмосковья в зону СВО доставили более 2,7 тыс. тонн грузов, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, более 300 кг помощи отправилось из Орехово-Зуево в госпиталь ДНР, для военных собрали медикаменты, одежда, средства индивидуальной защиты и другие вещи, необходимые для лечения и быта. В Солнечногорске в состав груза вошли продукты, вода, средства гигиены, а также теплые вещи и спальные мешки. Жительница округа Евгения передала вязаные носки и продукты.

Из Богородского округа в зону спецоперации отправили сварочные аппараты и дизельные обогреватели.

«Сварка на фронте — это не просто ремонт, а возведение прочных оборонительных линий, латание пробитой брони прямо под огнем и спасение боевых машин. А дизельные обогреватели в сырых окопах и блиндажах становятся настоящим спасением для бойцов», — отметил руководитель фракции в местном Совете депутатов Владимир Хватов.

В Ленинском округе местное отделение партии совместно с Ассоциацией ветеранов СВО собрали и отправили бойцам 14-й армии строительные материалы, спальные мешки, антидроновые одеяла, масксети. Кроме того, в автопарк 19-й мотострелковой дивизии передали два легковых автомобиля. В Дмитровском округе по просьбе бойца был приобретен прицеп, который облегчит выполнение задач на передовой, оттуда также передали электроматериалы, продукты длительного хранения и бочки для бензина.

Из Реутова готовится к отправке груз с обогревателями, генераторами, термобельем и 250 литрами воды. Его доставят в пункт временного размещения в Ясиноватой, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Горловке, а также в онкоцентр и городскую больницу Донецка.

Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». В прошлом году подмосковные партийцы отправили в зону СВО более 5 тыс. тонн гумпомощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.