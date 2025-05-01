Активисты ТОС из Подольска поучаствовали в форуме «На местах»

Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) представили городской округ Подольск на престижном форуме «На местах», где смогли обменяться опытом с коллегами.

Мероприятие состоялось в Краснодаре. Главной темой этого года стал «Патриотизм добрых дел». Событие проведут еще в пяти городах России.

Форум в южном городе собрал шесть тысяч участников из разных уголков страны. Это сотрудники территориальных общественных самоуправлений из подмосковного Подольска, Краснодарского края, Челябинска, Кабардино-Балкарии, Воронежа, ДНР.

ТОС «Моя улица Климовская» представило Московскую область. Активисты из Подольска приняли участие в четырех тематических площадках. Они рассказали про свою деятельность, поделились опытом и представили себя как высококлассных работников. В частности рассказали, как осуществляется эффективное взаимодействие ТОС и администрации.

Отмечается, что на мероприятии были почетные гости. Среди них полномочный представитель Президента РФ Владимир Устинов, депутаты Госдумы и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что около 700 человек посетили иммерсивный фестиваль в Подольске.