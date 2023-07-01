Активная молодежь Подмосковья примет участие в выборном процессе

Тысяча молодых людей станут наблюдателями на выборах, которые пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напоминаем, что в Подмосковье в Единый день голосования состоятся выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона. Ребята выступили с прекрасной инициативой — сформировать команду молодых наблюдателей. Им, как и всем нам, важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли открыто и легитимно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Ожидается, что активисты смогут пройти обучение, которое традиционно организует рабочая группа по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области. Депутат Мособдумы Линара Самединова подчеркнула важность подготовки молодых наблюдателей, которые помогут провести выборы честно и открыто, а также расскажут старшему поколению как устроен процесс и помогут в регистрации.

Среди инициативных молодых людей, которые изъявили желание стать общественными наблюдателями на сентябрьских выборах — члены подмосковных студенческих отрядов.

«Стараются участвовать во всех процессах, которые происходят в Московской области. Наша молодежь должна показывать пример подрастающему поколению, рассказывать, как важно, чтобы выборы были прозрачными. Мы планируем порядка 500 молодых наблюдателей привлечь со студенческих отрядов — практически из всех городских округов», — отметил руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в одинцовском филиале МГИМО со стобалльниками, победителями и призерами школьных олимпиад региона.