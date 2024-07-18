Активные долголеты из Подмосковья приняли участие в квесте «Форд Боярд»

Активные долголеты из Лыткарино, Дзержинского, Котельников и Люберец приняли участие в приключенческом квесте «Форт Боярд». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Участники проекта губернатора [Московской области Андрея Воробьева] «Активное долголетие» из Комплексного центра «Люберецкий» разделились на две команды и прошли испытания на силу, ловкость и смекалку. Они успешно преодолели все препятствия и решили сложные задачи, демонстрируя настоящую дружбу и командный дух», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что победители получили дипломы о прохождении игры от Старца Фура. Самый старший участник проекта Алексей Изюров отметил, что испытания были «непростыми и порой захватывающими». По его словам, такие задания сможет решить не каждый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».