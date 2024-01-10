Актрису Ольгу Яковлеву экстренно доставили в московскую больницу

Народной артистке РСФСР потребовалась госпитализация и помочь врачей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

У 82-летней актрисы начались проблемы со здоровьем задолго до госпитализации. 10 января ей стало хуже, в связи с чем вызвали скорую помощь. Позже выяснилось, что у звезды кино и театра проблемы с кишечником.

Врачи обследовали Яковлеву: пока состояние оценивают как средней степени тяжести. Как долго артистка пробудет в стенах больницы в Москве неизвестно. Подробности о ее диагнозе также не раскрываются.

Ольга Яковлева — актриса, которая была в труппах пяти театров, в том числе в МХТ им. Чехова и Театре на Таганке. Имеет Государственную премию РФ России, «Хрустальную Турандот» и «Золотую маску».

Ранее сообщалось, что Анна Заворотнюк обратилась к фанатам из больницы.