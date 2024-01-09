Проходящая лечение Заворотнюк обратилась к поклонникам

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк проживает на две страны: с возлюбленным она постоянно находится в ОАЭ, но часто приезжает в Россию. Недавно блогеру потребовалась помощь стоматолога. Она обратилась к частному врачу, который помогает ей в создании ровной голливудской улыбки.

Анна Заворотнюк носит капы. В очередной раз ей выдали новую партию. Она предполагает, что уже весной сможет похвастаться ровными и здоровыми зубами.

«Мне выдали еще пять пар кап, скорее всего в марте уже закончу исправление зубов. Хотя уже, итак, выровнялся нижний ряд, но будет еще лучше!» - написала восторженная звезда.

Напомним, что звездная мама блогера давно не появляется в сети и не выходит в свет. В 2019 году у актрисы нашли злокачественную опухоль головного мозга. Тревожные симптомы появились еще во время беременности. После родов у Заворотнюк-старшей усилились головные боли. По словам ее дочери, актриса лечится, но «болеет очень сильно». Анне Заворотнюк тяжело обсуждать эту тему, что она делает крайне редко.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце решила освоить новую профессию.