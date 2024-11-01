Акушер-гинеколог Денисенко предупредила о рисках «лотосовых» родов

Врач Маргарита Денисенко рассказала, почему «лотосовые» роды не так безопасны, как о них говорят знаменитости и некоторые специалисты. Также комментарий по поводу необычного метода gazetametro.ru оставила перинатальный и клинический психолог Лиза Мока.

В России больше родителей стали отказываться перерезать пуповину сразу после рождения ребенка: она остается вместе с плацентой, пока не отсыхает естественным образом. Такой метод получил название «лотосовые роды» за счет схожести с ножкой цветка и круглой кувшинкой. Сейчас за такой процесс рождения в некоторых роддомах просят до 180 тысяч рублей.

Психолог Лиза Мока напомнила, что метод известен в России еще с 2000-х, он не новый, но так и не приобрел популярности. Сама она прибегала к такому способу весьма успешно. Однако когда-то не было хороших дезинфицирующих средств, подходящего места и грамотных специалистов, готовых провести именно «лотосовую» процедуру. Сейчас это снова в тренде: мамочки убеждены, что так никакие инфекции не попадают в неокрепшее тело ребенка, а он якобы продолжает получать остатки питательных веществ из плаценты и пуповины.

Однако «цветочный» способ, как подчеркнула акушер Маргарита Денисенко, и сейчас не может считаться безопасным.

«Довольно опасное мероприятие, потому что оставление пуповины с ребенком может привести к воспалительным процессам. Полезных веществ, которые так хотят оставить младенцам с плацентой, хватает в материнском молоке – зачем рисковать? Когда ребенок рождается, его выкладывают на грудь маме и в течение 2–3 минут, может быть чуть побольше, пуповину не перерезают. Ждать, когда пуповина сама пересохнет, не нужно», — объяснила врач.

Специалист подчеркнула, что популярный метод может привести к заражению крови ребенка и летальному исходу.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова использовала метод «лотосовых» родов и впервые стала мамой.