Al Jazeera: хуситы атаковали американский корабль у города Эль-Мукалла

Правящее в Северном Йемена шиитское радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) подтвердило очередную атаку на американское судно возле своего побережья в районе города Эль-Мукалла в Аденском заливе, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что это уже третье после американских ударов по их позициям в Йемене неделю тому нападение хуситских боевиков на корабли США.

«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — приводится в сообщении телеканала.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные штаты Америки и Британия ударили по объектам правящих на севере Йемена хуситов. Известно, что было нанесено свыше 70 ударов, гибели пятерых хуситов и ранении шестерых.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что хуситы выпустили баллистическую ракету по американскому сухогрузу в Красном море.