Reuters: хуситы выпустили баллистическую ракету по кораблю США
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В Йемене хуситы выпустили противокорабельную ракету по американскому сухогрузу. Об этом сообщает издание Reuters.
Атаке подвергся сухогруз «Гибралтар Игл», принадлежащий США. Оператор судна заявил, что оно подверглось атаке неизвестным снарядом, когда проходило в ста милях от Аденского залива. Попадание нанесло американскому кораблю незначительные повреждения в грузовом отсеке. В результате атаки человеческих жертв не оказалось. Так как сухогруз не потерял плавучесть, то команда направила его в сторону от опасного района.
Хуситы уже давно ведут борьбу с кораблями в Красном море, направляющимися в бухты Израиля. Нападениям подвергались Израильские и союзные корабли. Таким образом они оказывали поддержку сектору Газа. Америка попыталась остановить хуситов и нанесла несколько ударов с воздуха, но это ни к чему не привело.
В Йемене заявили, что не собираются закрывать глаза на обстрелы со стороны США и Британии. Хуситы видят в Америке страну-террориста, они намерены продолжать борьбу с Израилем, пока страна не прекратит войну с Палестиной.