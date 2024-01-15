Reuters: хуситы выпустили баллистическую ракету по кораблю США

Атаке подвергся сухогруз «Гибралтар Игл», принадлежащий США. Оператор судна заявил, что оно подверглось атаке неизвестным снарядом, когда проходило в ста милях от Аденского залива. Попадание нанесло американскому кораблю незначительные повреждения в грузовом отсеке. В результате атаки человеческих жертв не оказалось. Так как сухогруз не потерял плавучесть, то команда направила его в сторону от опасного района.

Хуситы уже давно ведут борьбу с кораблями в Красном море, направляющимися в бухты Израиля. Нападениям подвергались Израильские и союзные корабли. Таким образом они оказывали поддержку сектору Газа. Америка попыталась остановить хуситов и нанесла несколько ударов с воздуха, но это ни к чему не привело.

В Йемене заявили, что не собираются закрывать глаза на обстрелы со стороны США и Британии. Хуситы видят в Америке страну-террориста, они намерены продолжать борьбу с Израилем, пока страна не прекратит войну с Палестиной.