Алаудинов разместил видео знамени Победы, водруженное неизвестными над зданием бундестага в Берлине

Командир батальона спецназа «АХМАТ», Герой России Апти Алаудинов в минувшую субботу, 27 апреля, перепостил от очевидцев ролик. Там на кадрах проезжавшие мимо бундестага в Берлине местные жители засняли развевающееся над зданием знамя Победы, водруженное неизвестными.

Кто именно это сделал не уточняется. Равно как и сколько провисело в Берлине на здании парламента ФРГ знамя Победы.

«В Берлине неизвестные водрузили на крышу рейхстага Знамя Победы. Россия и наша Победа везде! Неизвестным – низкий поклон и поздравления с наступающим!», - гласит подпись к ролику.

Ранее мы писали, что сотни жителей подмосковного Чехова поучаствовали в масштабной акции «Диктант Победы».