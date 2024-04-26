Сотни жителей Чехова поучаствовали в масштабной акции «Диктант Победы»

Массовые исторические диктанты провели в округе на 22 площадках, включая 19 общеобразовательных учреждений. Три из них расположены на территории воинских частей. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале глава округа Чехов Михаил Собакин, «Диктант Победы» позволил жителям не только проверить свои знания о временах Великой Отечественной Войны: акция стала данью уважения участникам ВОВ в преддверии Дня Победы. Среди пришедших на написание диктанта были школьники, преподаватели, депутаты, педагоги, военнослужащие, общественники и многие другие. Всего — 1200 человек.

Все жители после «Диктанта Победы» получили сертификаты, но на этом бонусы не закончились. Отличившимся участникам будут доступны льготы при поступлении на профильные факультеты в вузы, а федеральные победители смогут бесплатно посетить парад Победы в Москве.

«Диктант Победы» — это важное мероприятие, которое было организовано партией «Единая Россия». Проект поддерживается многими партнерами, среди которых Российское историческое, и военно-историческое общество, ВОД «Волонтеры Победы», а также многие ведомства, министерства, государственные компании, общественные движения и другие. Благодаря этому значимый проект стал масштабным и объединил вокруг себя множество граждан.