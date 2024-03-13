Александр Толмачев отметил важность единения для процветания России
Фото: [vk.com / Александр Толмачев]
Депутат Госдумы, замсекретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев в рамках форума «Единство народа» отметил важность сплочения жителей для процветания России.
«Я уверен, что единение и сплочение необходимо нашей стране для дальнейшего ее развития и процветания. Мы видим, что общество сплотилось вокруг тех задач, которые диктует время, и мы не боимся никаких вызовов, а смело их преодолеваем, - приводит его слова РИАМО.
Толмачев добавил, что санкции не помешают развитию страны.
Мероприятие проходит в Ледовом Дворце «Витязь» в Подольске под девизом «За Россию! За президента!». Оно организовано при поддержке партии «Единая Россия».
Ранее гостей и участников форума поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что у всех жителей региона есть общая цель.