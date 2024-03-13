Александр Толмачев отметил важность единения для процветания России

«Я уверен, что единение и сплочение необходимо нашей стране для дальнейшего ее развития и процветания. Мы видим, что общество сплотилось вокруг тех задач, которые диктует время, и мы не боимся никаких вызовов, а смело их преодолеваем, - приводит его слова РИАМО.

Толмачев добавил, что санкции не помешают развитию страны.

Мероприятие проходит в Ледовом Дворце «Витязь» в Подольске под девизом «За Россию! За президента!». Оно организовано при поддержке партии «Единая Россия».

Ранее гостей и участников форума поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что у всех жителей региона есть общая цель.