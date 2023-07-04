Аллею из кленов и сирени высадили в жилом комплексе «Город „В лесу“ в Красногорске

Более шестидесяти саженцев клёна и сирени высадили в рамках благоустройства возле строящегося корпуса № 27 ЖК «Город „В лесу“ в городском округе Красногорск. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что ранее компания ООО «ПроГород» уже обустроила сквер на площади в семь гектаров. Всего на сегодняшний день на территории застройки насчитывается около одиннадцати тысяч квадратных метров насаждений. А протяженность аллей составляет более четырнадцати километров.

Ранее Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Пушкино и заверил дольщиков ЖК «Пушкарь», что уже в августе они начнут получать ключи от своих квартир.