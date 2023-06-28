Губернатор Подмосковья: дольщикам ЖК «Пушкарь» в Пушкино в августе начнут выдавать ключи

В августе в Ивантеевке городского округа Пушкино начнется выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Пушкарь», которые ожидают этого с 2018 года, сейчас готовность трех жилых домов достигла 98%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход их строительства.

«Я приехал сюда для того, чтобы убедиться, что у нас все готово к сдаче. <…> эта печальная история, которая нам досталась в наследство, заканчивается. Вы знаете, что президенту я докладывал, что к концу этого года у нас в Подмосковье обманутых дольщиков не будет. Большие ресурсы для этого предусматриваем. Самое главное, чтобы наш региональный Фонд, который достраивает этот ЖК, справился, чтобы все было сделано по уму», — сказал глава региона.

Первоначальный застройщик не справился с обязательствами по строительству данного ЖК, после этого права на дострой передали Фонду защиты прав дольщиков региона. Гендиректор фонда Вячеслав Бетин отметил, что работы возобновились в 2021 году. По его словам, сейчас идет финальная стадия благоустройства и подготовка документов к сдаче.

«Мы ждем квартиры уже больше 5 лет. Я заключил договор в феврале 2018-го. Здесь шла стройка, люди работали. <…> Потом мы увидели, что ничего не движется, создали инициативную группу, добились, чтобы нас признали обманутыми дольщиками. И до президента дошло наше обращение, и до губернатора, мы были услышаны. С тех пор как передали дома фонду, стройка идет. Уже скоро обещают выдать ключи», — поделился один из дольщиков Василий.

Губернатор также пообщался с жителями, они попросили его оборудовать остановку общественного транспорта вблизи ЖК, сделать тротуары до светофора и до Ярославского шоссе, а также установить ограждения от дороги.

«Я попрошу главу, Максима Валерьевича (Красноцветова), который сопровождает все процессы, приехать на вручение ключей, и, соответственно, наказы — остановки, тротуары, насущные вопросы собрать. Все мероприятия, связанные с безопасностью и удобством, обсудим», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев посетил обновленный сквер в подмосковной Ивантеевке.