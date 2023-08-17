«Альпийские» холмы и красивейшая бухта: почему россиянам стоит посетить Вьетнам

С недавнего времени россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, что интересного есть в этой стране для наших путешественников.

Собеседник посоветовал приехать во Вьетнам ради достопримечательностей и необычной природы. Чтобы объехать все интересные места здесь, понадобится минимум неделя.

«Здесь есть насыщенная программа для заядлых путешественников: красивейшая бухта Халонг в районе Ханоя, провинция Ниньбинь с ее «альпийскими» холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа — центр горного туризма», — рассказал путешественник в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Балясников положительно оценил курорты Вьетнама. Поток туристов еще не вышел на доковидный уровень, поэтому отдых будет комфортным.

«Приезжайте на остров Фукуок, здесь самые белоснежные пляжи и пятизвездочные отели с низкими ценами. Также рекомендую приехать на пляжи города Нячанг», — посоветовал эксперт.

Также путешественник перечислил варианты, как добраться до Вьетнама.

«Прямым рейсом из России во Вьетнам можно добраться из Иркутска в Ханой. Перелет займет чуть меньше пяти часов. Еще сюда можно поехать через Китай. Это особенно удобный вариант, если поедете в тур по азиатским странам», — подытожил Балясников.

Ранее эксперт рассказывал о плюсах безвизового режима с Китаем и назвал мегаполисы, которые стоит посетить.