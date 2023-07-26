«Россия закроет проблемы»: выяснилось, как безвизовый режим повлияет на наши отношения с Китаем

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников анонсировал безвизовый туристический режим между Россией и Китаем, сообщает ТАСС. По его словам, уже в августе граждане двух государств смогут путешествовать по более упрощенной схеме.

Эксперт по туризму Алексей Балясников видит много плюсов в этом событии.

«Появится больше туров. Число туристов увеличится минимум в два раза. На юге Китая довольно тепло даже зимой, поэтому для россиян появится новое неплохое направление для отдыха. Стоит присмотреться и к мегаполисам: Гуанчжоу, Шэньчжэню и Шанхаю», — рассказал Балясников в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, безвиз также улучшит отношения между Россией и Китаем, особенно в торговой сфере.

«Вырастет бизнес-активность и увеличится товарооборот. Особенно популярны будут шоппинг-туры. У китайских продавцов появится много новых клиентов, а Россия закроет проблемы с товарами, которые пропали из-за санкций», — пояснил путешественник.

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