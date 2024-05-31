Альпинисты в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов Московского областного онкодиспансера

Альпинисты и волонтеры в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера с Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данная ежегодная благотворительная акция проводится в учреждении уже двенадцатый раз при участии профессиональных альпинистов и волонтеров фонда. С крыши семиэтажного корпуса к детям они спустились и вручили подарки маленьким пациентам.

«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением №7 Евгения Инюшкина.

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