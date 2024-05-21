Андрей Воробьев: строительство больничного комплекса в Хотьково завершится в сентябре

Строительство крупного больничного комплекса в Хотьково планируется завершить в сентябре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Сергиев Посад.

«Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование. На такие ответственные, сложные объекты мы стараемся ставить только проверенные строительные компании», - сказал губернатор.

Он отметил важность привлечения к работе профессиональных врачей. С этой целью в регионе реализуются различные меры поддержки: ежемесячная компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга», разовая выплата для врачей первичного звена.

Строительство объекта стартовало в 2022 году. Сейчас степень его готовности составляет почти 80%. На площадке трудятся 250 человек, задействовано 10 единиц техники.

Фото: [ Антон Чернов ]

«Мы построили уже и котельную, которая будет полностью обеспечивать работу всей больницы. И еще здесь будет мобильная котельная, которую мы уже закупили», - рассказал исполнительный директор компании-подрядчика «Родина» Ваник Бадеян.

В состав нового комплекса войдет три крупных корпуса, где смогут лечиться более 28 тысяч жителей, в том числе 6,5 тысячи детей. В первом разместятся комплексная поликлиника, рассчитанная на 450 посещений и дневной стационар на 10 коек. Во втором — КДЦ, в третьем — круглосуточный стационар на 60 коек и отделение восстановительной медицины с водолечебницей.

На июнь запланирована установка мебели и тяжелого оборудования. Сюда закупят КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, стоматологическое оборудование, оборудование для восстановительного лечения и проведения офтальмологических операций.