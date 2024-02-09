Амбулаторию в Зарайском округе открыли после ремонта
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В селе Чулки-Соколово Зарайского городского округа после ремонта вновь заработала амбулатория. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В здании полностью заменили мебель, установили понятную навигацию, выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили окна и двери.
«Благодаря выполненному ремонту, мы создали благоприятные условия как для медперсонала, так и для наших пациентов. На ремонтные работы было направлено более 15 миллионов рублей», — рассказал главный врач Зарайской больницы Николай Макаров.
В ведомстве уточнили, что прием пациентов в амбулатории проводят врач общий практики и две медсестры. Записаться на прием к специалисту можно по ссылке.
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