Доброволец из США с позывным «Вил» признался в разговоре с российскими военкорами, он пересек океан, чтобы помогать русским людям защитить свою исконную землю от агрессии НАТО, стоящего за кровавым киевским режимом.

По словам американца, он служил в ВС США и видел всю бесполезность войны в Афганистане. Что до происходящего в зоне СВО, то, как уверен «Вил», простые граждане его страны прекрасно осознают, что тут происходит на самом деле.

«Эти ребята, русские - невероятные люди. То, что они делают каждый день, это их работа. Это невероятно! Я горд находиться здесь, я здесь с замечательными людьми! Мы должны им помочь», — приводятся слова добровольца в соцсетях.

Отмечается, что «Вил» принимал непосредственное участие в освобождении Авдеевки. В знак солидарности с Россией он установил над городом флаг США.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.