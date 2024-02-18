Военкор Сладков назвал следующие крупные цели ВС РФ после Авдеевки

Кроме того, по словам журналиста, высвободившиеся из Авдеевки силы могут быть направлены под соседний Угледар и остальные оккупированные украинскими нацистами города Донбасса.

«Самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — написал Александр Сладков в своем аккаунте в соцсетях.

Также военкор отметил полную готовность российских подразделений взять многострадальное село Работино на Запорожском направлении. После чего, по мнению Сладкова, будет освобожден город Орехов, а затем Армия России приступит к Запорожью.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.