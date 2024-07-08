Американская радиостанция уволила ведущую из-за заранее заготовленных вопросов в интервью с Байденом

Радио WURD объявило, что больше не нуждается в услугах ведущей Лофул-Сандерс, что провела накануне интервью с президентом США Джо Байденом, которое стало первым после проведенных дебатов с миллиардером Дональдом Трампом.

Руководство медиа пояснило, ведущая была уволена за то, что проинтервьюировала президента главу Белого дома, использовав загодя написанные Белым домом для беседы вопросы. Это на радиостанции сочли нарушением журналистской этики и введением в заблуждение аудитории.

«В интервью фигурировали заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям. В результате мисс Лофул-Сандерс и WURD Radio достигли взаимного соглашения о расставании, которое вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Байден пожаловался своей жене Джил на проигрыш теледебатов Дональду Трампу.