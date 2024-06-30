Bloomberg: Байден пожаловался жене после проигрыша дебатов с Трампом

Глава Белого дома Джо Байден после прошедших дебатов со своим непосредственным соперником на предстоящих осенью президентских выборах США признался своей жене Джилл, он не совсем понял, что именно произошло в минувший четверг. И почему американские СМИ сочли провалом его пикировку с оппонентом.

Напомним, накануне в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии.

«После дебатов прошлым вечером он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо"», — заявила супруга президента в ходе благотворительного вечера в пятницу, 28 июня, ее комментарий приводит агентство Bloomberg.

Ранее мы писали, что Демократическая партия США во всю ищет на замену Байдену более молодого кандидата.