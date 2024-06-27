Американский киноактер Билл Кобс скончался на 91 году жизни

В США умер известный чернокожий киноактер Билл Кобс, который снялся за свою карьеру более чем в 70 фильмах. Об этом сообщили РИА Новости .

Кобс умер в 90 лет в своем доме, который находится в штате Калифорния, в окружении родных и близких.

«С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался», - такое сообщение от его семьи появилось в одной из социальных сетей.

Актер начали сниматься в фильмах в 1974 году. В его активе с тех пор появилось участие в таких популярных кинолентах, как «Телохранитель» и «Ночь в музее». Снимался он и в сериалах, в частности в «Клане Сопрано» и «Звездный путь: Энтерпрайз».

Ранее пресса сообщила о смерти актера Дональда Сазерленда. Он умер в 88 лет. Массовым зрителям он особенно запомнился по фильму «Голодные игры».