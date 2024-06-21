В США скончался актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Печальную новость сообщил сын актера Кифер Сазерленд в своих соцсетях. Известно, что продолжительное время актер сильно болел. Его не стало в Майями на 89-м году жизни.

«Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой», — заявил сын звезды.

Дональд Сазерленд дебютировал в кино в 1965 году. На его счету десятки фильмов и сериалов. Одной из самых запоминающихся современных ролей была во франшизе «Голодные игры»: актер убедительно сыграл президента-тирана. Он также появлялся в картинах «Гордость и предубеждение», «Ограбление по-итальянски», «Обратная тяга», «Искусство ограбления», «Холодная гора», «Грязная дюжина» и в других фильмах.

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