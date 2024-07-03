Американский сценарист Роберт Таун скончался в возрасте 89 лет

В Лос-Анджелесе на 90-м году жизни скончался обладатель кинопремии «Оскар» Роберт Таун. Он известен как режиссер и сценарист ряда известных кинофильмов. Об этом сообщило издание Variety.

По данным журналистов, Таун умер у себя дома.

«Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе», - сообщили они.

Одной из первых известных работ Тауна стало участие в съемках киноленты «Бонни и Клайд», которая вышла на экраны в 1967 году. За ней, в 1974 году, последовал «Китайский квартал», за который Таун получил статуэтку «Оскара». Уже в 80х годах сценарист стал выступать и как режиссер. Одними из последних всемирно известных работ Тауна стали фильмы «Миссия невыполнима» и «Миссия невыполнима-2», в них он выступал в качестве соавторов сценариев.

Ранее сообщалось о смерти чернокожего актера Билла Кобса, который скончался на 91-м году жизни. За свою кинокарьеру он успел сняться более чем в 70 фильмах, среди которых «Телохранитель», «Ночь в музее» и многие другие известные картины.