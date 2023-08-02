Статистика получения американцами российских паспортов и видов на жительство (ВНЖ) растет все последние годы. Причиной такой динамики может быть падение нравственных и моральных норм в США, пишет Daily Storm.

Число одобрений растет

Как отмечает источник, в 2020-м и 2022-м годах положительный вердикт на запрос о выдаче ВНЖ получили соответственно 191 и 245 граждан Америки. При том что совокупный объем таких одобрений на 2018-й и 2019-й годы достигал лишь 169.

2021-й и вовсе стал рекордным: 322 американца стали обладателями российского вида на жительство.

Что касается гражданства РФ, в 2018 году его получили 108 американцев, в в 2019-м — 124, в 2020-м — 148, в 2021-м — 388, а в 2022-м — 262. Как видно из этой статистики, желанию жителей США поселиться в России не воспрепятствовала даже спецоперация на территории Украины.

Фото: [ AP/TASS ]

Последний бастион христианства

Главная причина такой тенденции ясна — желание уберечь себя и своих близких от тлетворного влияния западной повестки: однополых браков, гендеров, смены полов и так далее.

Как рассказывал православный священник из США отец Джозеф Глисон, перебравшийся в Россию после 2015 года, в Штатах начинается самый настоящий моральный упадок, а Россия в то же время остается последним бастионом христианства на планете.

Ранее мы сообщали, что президент Украины переложил ответственность за однополые браки на Раду.