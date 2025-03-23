Американцы рассказали, как изменилась повседневная жизнь после прихода Трампа

Граждане США рассказали, как за два месяца правления Дональда Трампа изменилась жизнь в стране, пишет KP.RU.

Дональд Трамп официально занял пост президента США в январе 2025 года. Жители Штатов поделились, как за два месяца изменилась жизнь. Ощутимые, но в основном положительные перемены отметило подавляющее большинство американцев.

Например, жители из Мичигана отметили, что в феврале скорость продуктовой инфляции замедлилась. Наблюдается скачок цен только на яйца, но это явление, по прогнозу экономистов, временное. Остается таким же дорогим стейк, но он, как рассказали жители, подорожал еще при Байдене. Сейчас он обходится в $20-30 за кусок.

Многие уверены, что меры Трампа помогут наладить внутреннее производство, а также избавиться от неправомерных частных клиник, следующих принципам нетрадиционных ценностей. Отделы инклюзивности в университетах также не закрывают, так как местные уверены, что они закроются сами со временем ввиду неактуальности.

«Я постоянно смотрю на пассажиров городского транспорта, вижу, что творится на улицах, и могу сказать: мигрантов меньше не стало. Да и вряд ли можно остановить их проникновение в города», — поделился собеседник из Мичигана.

Напомним, что после прихода к власти в США Трамп ужесточил миграционную и торговую политику. Было введено повышение пошлин против ряда стран, а также депортированы нелегалы.

Ранее Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине.