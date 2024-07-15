Аналитик Блохин: покушение позволит Трампу избежать наказания за преступления

Суд Флориды отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. В производстве остаются и остальные дела, но их могут вскоре отменить и уберечь бывшего главу США от наказания. Об этом RT заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Аналитик считает, что с Трампа снимут все обвинения и дела после покушения. Если на него продолжат давить, у людей появится слишком много вопросов к политической американской системе и действующему президенту Джо Байдену.

«Возможно, но в любом случае не думаю, что какое-либо из дел может засадить Трампа в тюрьму... Поэтому, скорее всего, идут ему навстречу, потому что понятно, что страдалец, а во-вторых, это покушение его выводит на совершенно другой уровень борьбы. Поэтому очевидно, что, видимо, уже все прекрасно понимают, что это выводит его на финишную прямую», — считает эксперт.

В обвинительном акте спецпрокурор Смит перечислял три заговора, связанных в Трампом. Многие касались незаконной передаче денег, незаконного хранения секретных документов и их подлог.

Ранее сообщалось, что в сеть слили видео стрелка Крукса с угрозами в адрес экс-президента США.