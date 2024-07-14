«Я ненавижу республиканцев, ненавижу Трампа»: в сеть слили видео Крукса с угрозами в адрес экс-президента США

В соцсетях появилось видео с манифестом мужчины, который, предварительно, покушался на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Согласно предварительной информации, на кадрах тот самый 20-летний Томас Мэтью Крук.

Как пишут ряд американских СМИ, видео появилось вчера вечером его аккаунте и практически сразу пропало, но интернет все помнит.

На ролике предполагаемый преступник вывалил на Трампа и республиканцев свой злобный «хейт».

«Я ненавижу республиканцев, я ненавижу Дональда Трампа», — отрезал мужчина.

Напомним, New York Post ранее назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. После неудачно попытки убить миллиардера сам Крукс был убит полицейскими.

Также стало известно, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было тщательно спланировано.