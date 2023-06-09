Аналитики перечислили регионы РФ с наиболее дешевой загородной недвижимостью

По данным аналитиков «ДомКлик», стоимость загородной недвижимости среди субъектов РФ наиболее низкая в Курганской области, здесь один квадратный метр в среднем стоит чуть более 27 тыс. рублей. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что также в пятерку лидеров регионов РФ с самым доступным загородным жильем также вошли Республика Мордовия, Вологодская и Смоленская и Брянская области.

Уточняется, что наиболее дорогая загородная недвижимость зафиксирована в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Подмосковье и Севастополе.

Добавляется, что в целом по России средняя цена загородного квадратного метра в России составляет 59,5 тыс. рублей.