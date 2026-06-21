«Ангелы в белых халатах»: в Химках прошел концерт в честь Дня медика

В преддверии Дня медицинского работника в Химках состоялся праздничный концерт для сотрудников здравоохранения. Центральным событием стало вручение государственной награды врачу-анестезиологу-реаниматологу Химкинской клинической больницы Александру Шестову — он удостоен медали Луки Крымского за работу в Курской области. В торжественной церемонии приняли участие глава округа Инна Федотова, депутат Госдумы Ирина Роднина и главный врач Владислав Мирзонов.

В концертном зале Химок царила особая атмосфера — благодарности, уважения и признания. В преддверии профессионального праздника здесь собрались те, кто ежедневно спасает жизни, ставит диагнозы и дарит надежду. С поздравительными словами к медицинским работникам обратились глава муниципалитета Инна Федотова, прославленная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы и главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Главная награда вечера нашла своего героя. Медалью Луки Крымского и Почетной грамотой Минздрава Московской области отмечен врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Шестов. За его плечами — шесть служебных командировок в Курскую область в составе медицинского отряда ВДВ Минобороны. Он работал с участниками контртеррористической операции, оказывал помощь и военным, и мирным жителям на базе областной клинической больницы. Риск, выдержка и профессионализм — именно эти качества позволили ему спасти десятки жизней в сложнейших условиях.

Но праздник стал общим для всех. Благодарственными письмами отметили медицинскую сестру Детской поликлиники № 1 Светлану Каштанову, оператора приемного отделения Ирину Крылову, главного медицинского брата Романа Мелешина, фармацевта Елену Политову и врача ультразвуковой диагностики Регину Салахову. Поздравления также получили заведующие структурными подразделениями Химкинской больницы и других медучреждений округа.

Владислав Мирзонов, обращаясь к коллегам, подчеркнул: система здравоохранения держится именно на таких людях — тех, кто принимает сложные решения, не боится трудностей и остается верным призванию даже в самые тяжелые времена. А Инна Федотова в своем выступлении назвала медиков «ангелами в белых халатах» и поблагодарила за мужество, профессионализм и человечность. В Химках, как отметили выступающие, продолжается развитие медицинской инфраструктуры, чтобы условия для работы врачей и лечения пациентов становились лучше с каждым годом.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.