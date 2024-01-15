Анна Asti договорилась с властями после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Перспективную украинскую и российскую певицу хотели наказать за участие в развратной тусовке Ивлеевой, однако ей удалось избежать кары. Об этом пишет издание «Утро.ру».

Приближенные к Анне Asti рассказали, что в ситуацию со скандальной вечеринкой вмешался супруг певицы Станислав Юркин — успешный бизнесмен и крупный ресторатор. Он якобы подключил все свои связи, лишь бы карьере его жены не навредили. Однако у этого была своя цена: звезде теперь придется выступать бесплатно там, где ее об этом попросят власти. Это может влиять на график других ее концертов.

По данным осведомителей СМИ, есть и другая причина, по которой Анне Asti придется играть по новым правилам. Дело в недавно полученном российском гражданстве.

«Там есть что скрывать... Асти тайком украинский паспорт сохранила. С ним ей легко летать в любимые Штаты», – говорят источники.

Насколько информация о певице соответствует действительности сказать трудно: сама она не комментировала эти новости.

Звездные обозреватели полагают, что уйти от наказания получится у Анны Asti и Ксении Собчак. Не позавидуешь Филиппу Киркорову, участнику полуголой вечеринки в Москве: ему уже не простят выходку. Артиста могут заменить во многих шоу на SHAMANа, или Сергея Лазарева.

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